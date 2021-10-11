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Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi - Son Dakika

Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi

11.10.2021 10:48

İstanbul Beyoğlu'nda yapılan denetimler sırasında, sarıya boyadığı araçla korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen şahsa 60 gün trafikten men ve 2 bin 700 lira para cezası verildi.

İstanbul genelinde taksicilere yönelik şikayetler her geçen gün artıyor. Polisler de vatandaşların yolculuklarını çileye dönüştüren taksicilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Beyoğlu'nda taksiye benzettiği otomobil ile korsan taksi taşımacılığı yapan sürücüye 2 bin 700 lira ceza kesildi. Otomobil 60 gün trafikten menedildi.

İÇİNDE IRAKLI MÜŞTERİ VARDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Talimhane'de sarı renkli, siyah damalı ve içinde taksimetre olan hususi otomobil ile yolcu taşıyan kişiyi durdurdu. Polis, korsan taksinin içindeki Iraklı müşteri Aqeel Abed F.nin, "Aracın normal taksi olduğunu düşünerek bindiğini, taksimetre ne yazarsa onu ödeyeceğini" söylemesi üzerine otomobil sürücü Murat O.'ya ceza kesildi.

60 GÜN TRAFİKTEN MEN VERİLDİ

Murat O.'ya Yetki Belgesiz Korsan Taşımacılıktan 6 bin 700 lira, Teknik Değişiklikten 144 lira ceza kesildi. Araçta takılı taksimetre gerekli adli işlemler için Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. 34 EJH 153 plakalı araç korsan taşımacılık yapması nedeniyle 60 gün süre ile trafikten menedildi.

GİDECEKLERİ YERLERİ SORDULAR

İkinci olay ise Sarıyer'de meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir alışveriş merkezi önünde bekleyen taksilerin yolcu seçtiği bilgisiyle harekete geçti. Sivil trafik ekipleri AVM önündeki taksileri gözledi. Yapılan gözlemlerde taksi sürücülerinin araç dışında bekleyerek müşterilere gidecekleri yerleri sordukları, yolcu seçtikleri ve taksiye kabul etmedikleri tespit edildi.

PARA CEZASI YAĞDI

Yapılan sivil denetimde 34 TDR 84, 34 TBT 43, 34 THD 11 ve 34 TFC 49 plakalı dört taksi şoförüne yolcu seçmeleri nedeniyle tutanak tutularak, taksileri 10 gün trafikten menedildi. İBB yetkilileri de ruhsat süresi biten her sürücüye 1339 lira idari para cezası uygulayarak şoförlerinin Ticari Araç Kullanma Belgesi 20 gün süre ile iptal etti.

Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı
Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı
Foyasını polis ortaya döktü! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakalandı
Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi

Para Cezası, Tragger, Beyoğlu, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Foyasını polis ortaya çıkardı! Sarıya boyadığı taksiyle korsan taşımacılık yapan şahıs trafikte yakayı ele verdi - Son Dakika
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