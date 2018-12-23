Frank de Boer, Atlanta United'ı Çalıştıracak
1 saat önce
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi.
Amerikan Birinci Futbol
Ligi (MLS) takımlarından Atlanta
United'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer
getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile sözleşme imzalandı.
Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax
takımıyla 2011'de 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan de Boer, İtalya
'nın Inter ve İngiltere
'nin Crystal Palace
kulüplerini de çalıştırdı.
Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona
'da geçiren de Boer, 2003-04 sezonunda ise Galatasaray
'da oynamıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:21 Kaynak: AA
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