Son Dakika Haberleri: Frank de Boer, Atlanta United'ı Çalıştıracak

Frank de Boer, Atlanta United'ı Çalıştıracak

1 saat önce

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi.

Frank de Boer, Atlanta United'ı Çalıştıracak, System.String[]
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United'ın teknik direktörlüğüne, Frank de Boer getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 48 yaşındaki Hollandalı teknik adam Frank de Boer ile sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'de 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan de Boer, İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Crystal Palace kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren de Boer, 2003-04 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:21 Kaynak: AA

Futbol, Atlanta, Frank de Boer, Spor
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