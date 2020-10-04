Fransa Açık'ta favoriler dördüncü turda - Son Dakika

Fransa Açık'ta favoriler dördüncü turda

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde ve kadınlarda favori tenisçiler dördüncü tura yükseldi.

Fransa Açık'ta favoriler dördüncü turda, System.String[]

Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde ve kadınlarda favori tenisçiler dördüncü tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın yedinci gün akşam seansı, üçüncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic, dünya 153 numarası Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 6-0, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi. Djokovic, dördüncü turda 15 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ile karşılaşacak.

Turnuvanın 5 numaralı seribaşı tenisçisi Yunan Stefanos Tsitsipas, dünya 56 numarası Slovenyalı Aljaz Bedene'yi 6-1, 6-2 ve 3-1'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Tsitsipas, dördüncü turda 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'un rakibi oldu.

Ons Jabeur ilki başardı

Tek kadınlarda bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 142 numarası Rumen Irina Bara ile karşılaştı. Rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerde 2-0 yenen Kenin, dördüncü turda klasmanın 49. sırasında yer alan Fransız Fiona Ferro ile eşleşti.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı Petra Kvitova, dünya 100'üncüsü Kanadalı Leylah Fernandez'i 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek dördüncü tura çıktı ve Çinli Shuai Zhang'ın rakibi oldu.

Tek kadınlarda günün sürprizine ise dünya 35'incisi Tunuslu Ons Jabeur imza attı. 8 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 7-6, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Jabeur, Fransa Açık'ta dördüncü tura yükselen ilk Arap kadın tenisçi oldu. Jabeur, dördüncü turda ABD'li Danielle Collins'e karşı mücadele edecek.

Nadal, Thiem ve Halep yarın korta çıkacak

Dördüncü tur maçlarına başlanacak turnuvada yarın, tek erkeklerde son 3 yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ABD'li Sebastian Korda ile karşılaşacak.

Bu sene ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan 3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, dünya klasmanının 239. basamağındaki Fransız Hugo Gaston'a karşı mücadele edecek.

Tek kadınların 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek ile, 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise klasmanın 45. sırasındaki Fransız Caroline Garcia ile karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Grigor Dimitrov, Roland Garros, Fransa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 00:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransa Açık'ta favoriler dördüncü turda - Son Dakika Spor

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