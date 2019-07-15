Son Dakika Haberleri: Fransa'da Bastille kutlamalarında 'uçan asker' gösterisi
BBC
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Fransa'da Bastille kutlamalarında 'uçan asker' gösterisi

2 saat önce

Fransa'da Bastille Günü kutlamalarına, Zapata adlı şirketin CEO'sunun 'Uçan asker' temasıyla yaptığı gösteri damga vurdu.

Fransa'da Bastille kutlamalarında 'uçan asker' gösterisi, System.String[]

Fransa'da Bastille Günü kutlamalarına, Zapata adlı şirketin CEO'sunun "Uçan asker" temasıyla yaptığı uçan kaykay gösterisi damga vurdu.

Franky Zapata, Champs-Elysees bulvarında düzenlenen törende kendi icadı olan kaykayla, elindeki boş bir tüfekle saatte 188 kilometre hızla uçtu.

40 yaşındaki CEO'nun gösterisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Avrupalı liderlerin de katıldığı törende ilgiyle izlendi.





Özel birlikler kaykayla ilgileniyor

Fransız Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly, özel birliklerin havada 10 dakika kalabilen uçan kaykayla ilgilendiğini söyledi.

Parly, Amerikan CNN televizyonuna kaykayların saldırı aracı olarak ya da başka amaçlarla kullanılabileceğini belirtti.

Macron, Twitter'da "uçan asker" videosunu "Yenilikçi ve modern ordumuzla gurur duyuyorum" notuyla paylaştı. Macron'un mesajına verilen yanıtlarda ise "Ordunun geliştirdiği bir şey değil, tek bir kişinin girişimi" yazanlar oldu.

Zapata'nın "Flyboard Air" adını verdiği aracı "Geleceğe Dönüş" filminde Michael J. Fox'un canlandırdığı Marty McFly'in kullandığı kaykaya benzerliğe dikkat çekiyor.

Marsilyalı girişimci, türbin motoruyla çalışan uçan kaykayı evinin garajında icat ettiğini söylüyor.

14 Temmuz 1789'da yüksek vergiler ve kıtlığa isyan eden Fransızlar, monarşik otoriteyi temsil eden bir sembol olarak görülen Bastille Hapishanesi'ni basmıştı. Fransız Devrimi'nin ilk adımı sayılan bu olay ulusal bayram olarak kutlanıyor.

Fransa, CEO, Teknoloji

BBC
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:13 
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