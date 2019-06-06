Fransa'da Kante şoku yaşanıyor
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EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Fransa'da yıldız futbolcu Ngolo Kante, sakatlığından dolayı bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:16 Kaynak: İHA
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda A Milli Futbol Takımı
ile karşılaşacak olan Fransa
'da yıldız futbolcu Ngolo Kante, sakatlığından dolayı bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek. EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak maçta Konya
'da Türkiye
ile karşılaşacak Fransa Milli Takımı'nda Ngolo Kante şoku yaşanıyor. Fransa Futbol Federasyonu
'ndan yapılan açıklamada, başarılı futbolcunun dizindeki sakatlığından dolayı Türkiye ve Andorra
maçlarının aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
(Uygar Aydın/İHA)
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