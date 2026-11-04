Fransa'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30'dan 110 dereceye çıkardılar - Son Dakika
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Fransa'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30'dan 110 dereceye çıkardılar

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Fransa\'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30\'dan 110 dereceye çıkardılar
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Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıların ardından bu kez Fransa'daki kan depolama tesisleri hedef alındı. Bilgisayar korsanları, kan ve plazma ürünlerinin saklandığı üç tesisteki soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarlarını değiştirmeye çalıştı. Güvenlik sistemleri ve personelin zamanında müdahalesi sayesinde kan ürünleri ile numunelerin zarar görmesi önlendi.

Avrupa'da son günlerde peş peşe yaşanan siber saldırılara bir yenisi eklendi. Fransa'da kan ve plazma ürünlerinin muhafaza edildiği depolama tesislerinin soğutma sistemleri siber saldırının hedefi oldu. Bilgisayar korsanlarının, kan ürünlerinin saklandığı soğuk hava depolarındaki sıcaklık ve buz çözme ayarlarını tehlikeli seviyelere çıkardığı belirlendi. Fransız yetkililer, saldırının zamanında fark edilmesi sayesinde herhangi bir kan ürününün kaybedilmediğini ve sağlık açısından olumsuz bir durum yaşanmadığını açıkladı.

SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN AYARLARINI DEĞİŞTİRDİLER

Fransa'da 1 Kasım'ı 2 Kasım'a bağlayan gece gerçekleştirilen saldırı, Fransız Kan Kurumunun (EFS) üç farklı soğuk hava deposunda kullanılan sistemleri etkiledi.

Fransız basınında yer alan bilgilere göre saldırganlar, bazı depolarda eksi 30 santigrat derece seviyesinde tutulan sıcaklık ayarlarını 110 dereceye kadar yükseltmeye çalıştı. Saldırının, EFS'nin soğutma ekipmanlarını sağlayan şirketin sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi.

EFS, yaptığı açıklamada sıcaklık ve buz çözme eşiklerinin son derece yüksek seviyelere çıkarıldığını doğruladı. Ancak bu müdahalenin kan ürünlerinde herhangi bir kayba yol açmadığını duyurdu.

TEKNİSYEN FARK ETTİ, KAN ÜRÜNLERİ KURTARILDI

Saldırının sonuçlarının ağırlaşmasını önleyen gelişme ise bir teknisyenin soğutma sistemlerindeki olağan dışı değişikliği fark etmesi oldu.

Tesislerdeki izleme ve alarm sistemleri sıcaklık ayarlarındaki anormallikleri tespit ederek çalışanları uyardı. Bunun üzerine depolarda bulunan ürünler başka alanlara taşındı veya güvenli koşullara alındı.

Depolarda kan nakillerinde kullanılmak üzere hazırlanan plazma torbaları ile ilaç üretiminde değerlendirilen plazma ürünlerinin bulunduğu belirtildi.

EFS, olayın ardından yaptığı açıklamada hiçbir kan ürününün kaybedilmediğini ve sağlık açısından olumsuz bir sonuç tespit edilmediğini bildirdi. Kan bağışı toplama ve dağıtım faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğü açıklandı.

 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransa Sağlık Bakanlığı, olayın kontrol altına alındığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu. Fransa Ulusal Siber Güvenlik Ajansı ile Sağlık Bakanlığı saldırının nasıl gerçekleştirildiğini, hangi ekipmanların etkilendiğini ve sistemlerin güvenli şekilde yeniden devreye alınması için gereken koşulları araştırıyor.

Saldırının arkasında kimlerin bulunduğu ve hangi yöntemlerin kullanıldığı ise henüz netlik kazanmadı.

AVRUPA'DA SİBER SALDIRILARIN HEDEFİ SOĞUK ZİNCİR

Fransa'daki kan depolarına yönelik saldırı, Avrupa'da süpermarketlerin soğutma sistemlerini hedef alan benzer siber olayların ardından geldi.

Son günlerde Belçika, İsveç, İrlanda, Hollanda, Lüksemburg ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerde bazı marketlerin buzdolabı ve dondurucularındaki sıcaklıkların uzaktan müdahaleyle yükseltildiği bildirilmişti. Saldırılar nedeniyle tonlarca gıda ürününün bozulduğu ve milyonlarca avroluk zararın ortaya çıktığı açıklanmıştı.

Fransa'daki kan depolarının hedef alınmasıyla birlikte siber güvenlik tartışmaları sağlık alanına da taşındı. Ancak kan depolarına yönelik saldırıyla Avrupa'daki market saldırıları arasında doğrudan bir bağlantı henüz doğrulanmadı.

BilgisayarFransaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da kan bankalarına siber saldırı! Sıcaklık ayarlarını eksi 30'dan 110 dereceye çıkardılar - Son Dakika
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