Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu

Fransa\'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa’nın güneyindeki Orange kentinde kan donduran bir olay yaşandı. Pazar günü evinde doğum yapan 32 yaşındaki kadının eşi, ertesi gün evde karton kutular içinde 5 bebeğe ait insan kalıntıları buldu. Olay üzerine Carpentras Savcılığı "15 yaşından küçük çocuğun öldürülmesi" şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlattı. Hastanede tedavisi süren annenin henüz ifadesi alınamazken, şoktaki eşi hamileliklerden haberdar olmadığını iddia etti.

Fransa'nın güneyindeki Orange kentinde bir evde beş bebeğe ait olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının bulunması üzerine savcılık cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından evde geniş çaplı inceleme başlatılırken, kalıntıların ölüm nedenlerinin belirlenmesi için otopsi ve adli inceleme kararı alındı.

KALINTILAR EVDE BULUNDU 

AFP'nin aktardığına göre 32 yaşındaki bir kadın pazar günü evinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ertesi gün eşi tarafından evde karton kutular içerisinde insan kalıntıları bulundu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk adli tıp incelemesinde, kutularda dört yeni doğan bebeğe ait kemikler ile bir bebeğe ait çürümüş cesedin bulunduğu belirtildi. Kalıntıların beş bebeğe ait olduğu düşünülüyor.

CİNAYET ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Carpentras Savcılığı, olayla ilgili "15 yaşından küçük çocuğun öldürülmesi" şüphesiyle adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, bebeklerin ölüm nedenlerinin ve olayların ne zaman gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla otopsi ile antropolojik laboratuvar incelemeleri yapılacağını duyurdu.

ANNE HASTANEDE, İFADESİ ALINAMADI 

Doğumun ardından hastanede tedavi altına alınan kadının sağlık durumu elverişli görülmediği için henüz ifadesinin alınmadığı belirtildi. Polis tarafından ifadesi alınan eşi ise, eşinin geçmişte hamile kalmış olabileceğinden haberdar olmadığını söyledi.

ÇOCUKLARI KORUMA ALTINA ALINDI

Savcılık, çiftin 8 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun durumunun çocuk koruma birimleri tarafından değerlendirilmesine karar verildiğini açıkladı. Yeni dünyaya gelen erkek bebeğin ise geçici koruma altına alındığı bildirildi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR 

Fransız yetkililer, yürütülen adli soruşturma kapsamında elde edilecek otopsi ve laboratuvar bulgularının, kalıntıların kimlere ait olduğu, bebeklerin ölüm nedenleri ve olayın geçmişine ilişkin kritik sorulara yanıt vermesinin beklendiğini ifade etti.

Cinayet, Fransa, Otopsi, Pazar, Bebek, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Fransa Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi 5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi

23:21
Fed’in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
Fed'in faiz kararının ardından altında sert yükseliş
23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:54
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı’nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
Evinde ölü bulunan şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:34
Giresun’da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Giresun'da dere yatağına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 4 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 4 ilde orman yangını
19:58
Master Chef’in ustaları Eren Kaşıkçı’ya duygu dolu sözlerle veda etti
Master Chef'in ustaları Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 02:21:51. #7.12#
SON DAKİKA: Fransa'da kan donduran olay: Bir evde 5 bebeğe ait kalıntılar bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.