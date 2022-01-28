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Fransız dergiden Türkiye özel dosyası - Son Dakika

Fransız dergiden Türkiye özel dosyası

28.01.2022 15:08
Fransız dergiden Türkiye özel dosyası

Afrika'ya özel yayımlarıyla bilinen "Jeune Afrique" dergisi, Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye özel dosyası yayımladı.

Afrika'ya özel yayımlarıyla bilinen "Jeune Afrique" dergisi, Aralık 2021 sayısında 13 sayfalık Türkiye özel dosyası yayımladı.

Josephine Dedet imzalı "Başarı hikayesi 3. perde" başlıklı dosyanın ilk sayfasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2021'de Togo'ya yaptığı ziyarette Togo, Burkina Faso ve Liberya Cumhurbaşkanlarıyla sohbet esnasında çekilmiş fotoğrafı yer aldı.

Dosyanın ilk haberinde "başarı hikayesinin" temelinde pragmatist Türk diplomasinin bulunduğu ve Türkiye'nin kıtada artan büyükelçilik sayısı ve Türk Hava Yollarının kıtada 60 ülkeye sefer yaptığı hatırlatıldı.

Haberde, Türkiye'nin yumuşak gücüyle de kıtada adından söz ettirdiğine dikkat çekilerek, Yunus Emre Enstitüsünün Afrika'da 8 merkezinin bulunduğu, Maarif Okullarının da 17 bin 500 öğrenciye eğitim verdiği vurgulandı.

"Muhteşem Yüzyıl" ya da "Teşkilat" başta olmak üzere Türk dizilerinin de kıtada çokça izlendiği belirtildi.

"Türkiye Afrika Boynuzu'ndan kıtanın batısına ilerliyor"

Haberde, Türkiye'nin Afrika'da savunma sanayi alanındaki atılımlarından da bahsedilerek, Ağustos 2021'de İstanbul'da düzenlenen 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na birçok Afrikalı bakanın geldiği de anımsatıldı.

"Türkiye, Afrika Boynuzu'ndan kıtanın batısına doğru ilerliyor" ifadelerinin kullanıldığı haberde, Türkiye'nin Batı Afrika ülkeleriyle ilişkilerine değinildi.

"Nüfuzlu 15 kadın" başlıklı bir diğer haberde de Türkiye'nin Afrika'daki kadın büyükelçilerinden bahsedilerek, Afrika'daki Türk kadın büyükelçi sayısının ABD ve Fransa'nın bölgedeki kadın büyükelçi sayısından fazla olduğuna dikkat çekildi.

"Tüm yönleriyle genişleme"

"Tüm yönleriyle genişleme" başlıklı bir diğer haberde de İstanbul'da Ekim 2021'de düzenlenen Türkiye Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndan detaylar paylaşıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2005'te Etiyopya'ya düzenlediği ziyarette bu ülkede 3 Türk şirketinin bulunduğunun, bugün bu rakamın 225'e çıktığının altı çizildi.

Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'nunun Afrika'ya yapıldığı kaydedilen haberde, özellikle Batı Afrika ülkeleriyle ticaret hacminin son yıllarda ivme kazandığı ortaya konuldu.

Türkiye dosyasının son haberinde de Kültür ve Turizm Bakan Yarımcısı ve eski TİKA Başkanı Serdar Çam ile yapılan mülakata yer verildi.

Haberde TİKA'nın kıtadaki 22 ofisi vasıtasıyla Afrika ülkelerine ihtiyaçları doğrultusunda yardım götürüldüğü belirtildi.

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Türkiye, Afrika, Aralık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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