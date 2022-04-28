"Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna" sergisi, 14 Temmuz'a kadar açık olacak - Son Dakika
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"Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna" sergisi, 14 Temmuz'a kadar açık olacak

28.04.2022 09:45
"Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna" sergisi, 14 Temmuz'a kadar açık olacak

Fransızca reklam afişlerinden yola çıkarak hazırlanan "Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna" adlı sergi, Notre-Dame de Sion Özel Fransız Lisesi'nin galerisinde sanatseverlerle buluştu.

Fransızca reklam afişlerinden yola çıkarak hazırlanan "Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna" adlı sergi, Notre-Dame de Sion Özel Fransız Lisesi'nin galerisinde sanatseverlerle buluştu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Fransızca ile reklam olgusunun birlikteliğine odaklanan sergi, 1850-1950 yıllarında İstanbul'da dolaşımda olan pek çok Fransızca reklam anlatısı ve imgesi üzerinden, Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e toplumun değişimlerini izleyicilerin dikkatine sunuyor.

Sergi, aynı zamanda o dönemde İstanbul ile onun simgesel olarak içinde barındırdığı diğer kentler üzerine bir okuma gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Sergide ayrıca Notre-Dame de Sion'un ilk yıllarından fotoğraflar ve öğrencilerin üniformalarından örnekler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti'yle Fransa arasındaki ilişkileri anlatan video gösterimleri yer alıyor.

Osmanlı'dan kalan ve üzerinde üç farklı dilde (Osmanlıca, Fransızca ve Ermenice) ifadelerin yer aldığı fatura örnekleri sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen serginin küratörü Aylin Koçunyan, şunları kaydetti:

"Grafik değerleri ve kullandıkları çarpıcı dil açısından çok etkileyici yirmi kadar reklam seçtik. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bu reklamlar büyük formatta sergilenecek. Sadece belgesel nitelikteki bir sergiden kaçınmak için interaktif bir ortam kurgulamayı da düşündük. Bu amaçla sergi mekanındaki ekranlara yüze yakın reklam yansıtılacak. Aynı şekilde, genel bağlamı aktaracak kısa projeksiyonlar da hazırlıyoruz. Ayrıca ziyaretçilerimiz için sürpriz objelerimiz de olacak."

Salt Araştırma, İBB Atatürk Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Bibliotheque Nationale de France'tan seçilmiş Fransızca kaynaklar ile Hacı Bekir, Kurukahveci Mehmet Efendi, Sabuncakis ve benzeri müesseselerin özel arşiv ve koleksiyonlardan seçkilerle hazırlanan sergi, 14 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

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Cumhuriyet, Fransızca, İstanbul, Osmanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fransızca, Bir Şehrengiz Ayna' sergisi, 14 Temmuz'a kadar açık olacak - Son Dakika


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