Fransızlar, İngiltere'ye öfke kustu: ABD'nin kölesi oldular

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Pasifik hattında Çin'in yükselen varlığına karşı ABD'nin, İngiltere ve Avustralya ile kurduğu AUKUS ittifakı, Kuzey Atlantik Paktı'ndaki (NATO) bir diğer müttefik ülke Fransa ile ilişkileri gerdi.

90 MİLYAR DOLARLIK TARTIŞMA

AUKUS'un duyurulmasının ardından Avustralya ile yaptığı 90 milyar dolarlık denizaltı anlaşması rafa kalkan Fransa, Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı. Paris cephesi, ABD Başkanı Joe Biden'ı, selefi Donald Trump gibi davranmakla suçladı.

İNGİLTERE'Yİ KÖLE OLMAKLA SUÇLADILAR

ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmasının ardından Fransızların öfkesi dinmiyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, İngiltere'yi AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'ye dönmekle suçladı.

"ABD'NİN KÜRKÇÜ DÜKKANINA GERİ DÖNDÜLER"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Fransız bakan, ABD'nin tavrını "Onlar için her zaman Amerika öncelikli olacak" şeklinde yorumladı. İngiltere için de "İngiliz komşularımız, AB'den ayrılarak kabullenilmiş bir kölelikle ABD'nin kürkçü dükkanına geri döndü." ifadesini kullandı.