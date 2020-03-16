Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış karşılaşması sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor maçının ardından, System.String[]
Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 26'ncı haftanın kapanış karşılaşması sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Tamer Tuna, Türkiye'de olağanüstü bir durum yaşandığını belirterek, liglerde oynanan maçlarda seyircilerin önemine dikkat çekti. Takım ruhunun kaynağının taraftar olduğuna vurgu yapan Tamer Tuna, "Futbolun güzelliği taraftar. Onları hissedememek çok kötü" dedi.

Futbolun temaslı bir oyun olduğuna işaret eden Tamer Tuna, "Takımda aynı dile konuşmadığımız çok oyuncu var. 6 farklı dil konuşuluyor. Biz de oyuncularımıza diyalog ve temas halindeyiz. Güvenin sağlık anlamında kaybedildiği bir dönem yaşıyoruz. Bu konuda devletimin, özellikle Sağlık Bakanımızın açıklamaları bize güven veriyor. Hiçbir canın kaybedilmemesi, yabancı oyuncularımıza çok güvenli bir ülkede olduklarını söylememiz önemli" diye konuştu.

Sporla ilgili verilecek kararlarda teknik heyet ve oyuncuların da görüşünün alınması gerektiğini aktaran Tamer Tuna, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sporla ilgili kararlar bu işin içerisinde olanların fikri sorularak da alınabilir. Bu işte mağdur olacak en önemli kişiler biz değiliz. Ligler iptal olsa da ertelense de arkamızda, sahada, tesislerde çalışanlar mağdur olacak. Bizler her kararı uygulamak zorundayız. Ancak oyuncuların zihinsel sağlığı da önemli."

Bir soru üzerine futbolcuları Charles'in kendi ülkesinde 14 günlük karantinaya alındığına dikkat çeken Tamer Tuna, "Futbolcumuzu tedavi için 2 günlüğüne ülkesi Brezilya'ya göndermiştik. Fransa üzerinden ülkesine gittiği için karantinaya alındı. Şimdi dönüş sorunu yaşıyor. Bu sadece Charles ile ilgili bir durum değil. Geçtiğimiz günlerde buraya yabancı oyuncularımın aileleri, arkadaşları geldi. Hala otelde kalanlar var. Biz bu insanlarla birlikte yaşadık. Hasta değiliz ama potansiyel hastayız. 7 oyuncumuzda gribal enfeksiyon var. Komplo teorisi üretmiyorum ama maalesef süreç bu. Bu süreci yöneticilerimiz iyi yönetiyor. Kişisel tercihim ise maçların oynatılmaması yönünde. Ben yarından sonra liglerin erteleneceğini tahmin ediyorum. Bunu bir yerlerden aldığım bilgiye dayandırmıyorum. Sürecin gidişatı bunu gösteriyor. İçimizden hastaların çıkabileceğine dair düşüncemden dolayı bunları söylüyorum. Bize virüs bulaşmış olabilir. Futbolcuların çocukları, aileleri ile birlikteydik. Örneğin, Sinan Gümüş'ün anne ve babası Almanya'dan geldi. Bana 'Hocam onlara dokunamıyorum' dedi. Çocuklar anne ve babalarına sarılamıyor. Soyunma odasında bile herkes tereddüt içerisinde. Göz göze geliyoruz ve bu teması duygularımızla yaşatıyoruz. Böyle bir ortamda çalıyoruz. Soyunma odasında birlikteyiz, aynı tabaktan, çatal, bıçaklarla yemeğimizi yiyoruz. Önlem alsak da potansiyel olarak virüse açık bir ortamdayız. Şu an bile bu ortamda virüse açığız" diye konuştu.

Maçı da değerlendiren Tamer Tuna konuşmasını şöyle tamamladı: "Bugün çok önemliydi. Her zaman söylediğim gibi lig son haftaya kadar sürecek. Son 8 maçın dördünü kazandık, 4'ünü berabere tamamladık. Bu mücadele bitmeyecek. Her takım umudunu kesmeden üstte şampiyonluk, altta da sıralama mücadelesi veriyor. Çok heyecanlı bir lig oynanıyor. Tarafsız oynanması iyi değil."

ÇALIMBAY: KALAN 8 MAÇI İYİ BİR ŞEKİLDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Rıza Çalımbay ise maçtan önce dünyada yaşanan olaylardan dolayı futbolcularda konsantre sorunu olduğunu söylediğini belirterek, "Tabii böyle bir zamanda maça konsantre olmak zor" dedi.

Bugünkü maça çıkarken avantajlı tarafın kendileri olduğunu iddia eden Rıza Çalımbay, "Rakiplerimizin kaybettiği haftada beklemediğim bir futbol oynadık. Oynadığımız futbolla bu işin olmayacağı belli. Dar, sakatlığı bol bir kadroda sıkıntı yaşıyoruz. Bugün maçı Antalyaspor kazanmayı bizden daha çok istedi. Biz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Beraberliği düşünüyordum ama maalesef yaptığımız iki hatalı pozisyonun birinden gol yedik. Üzgünüz. Kalan 8 maçı iyi bir şekilde bitirmeye çalışacağız" dedi.

Bir soru üzerine takımdaki futbolcuların maça kontsantre olamadığına vurgu yapan Çalımbay, "Sağlık futboldan, her şeyden daha da önemli. Bu sürecin biran önce bitmesini umuyoruz. Seyirci olmayınca konsantre de düşüyor" diye konuştu.


Rıza Çalımbay, Antalyaspor, Tamer Tuna, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:37 Kaynak: DHA
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