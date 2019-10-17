Son Dakika Haberleri: FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ'ın babası ölü bulundu
Son Dakika Güncel FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ'ın babası ölü bulundu

FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ'ın babası ölü bulundu

21 dakika önce

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ (80), ölü bulundu.

FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ'ın babası ölü bulundu, System.String[]

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ (80), ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kızılay Mahallesi Ceviz Sokak'taki evinden çıktıktan sonra Demirdağ'dan haber alamayan ailesi, aramaya çalışması başlattı.

Yapılan arama sonununda Demirdağ, evinin yakınından geçen demiryolunun kenarında yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Demirdağ'ın yaşamanı yitirdiğini belirledi.

Demirdağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından FÜ Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, Demirdağ'ın demiryolunu geçmek istediği sırada trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırat Üniversitesi, Kutbeddin Demirdağ, Kızılay Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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