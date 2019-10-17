FÜ Rektörü Prof. Dr. Demirdağ'ın babası ölü bulundu

Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ'ın babası Cafer Demirdağ (80), ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kızılay Mahallesi Ceviz Sokak'taki evinden çıktıktan sonra Demirdağ'dan haber alamayan ailesi, aramaya çalışması başlattı.
Yapılan arama sonununda Demirdağ, evinin yakınından geçen demiryolunun kenarında yerde hareketsiz yatarken bulundu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Demirdağ'ın yaşamanı yitirdiğini belirledi.
Demirdağ'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından FÜ Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede, Demirdağ'ın demiryolunu geçmek istediği sırada trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.