Fuat Oktay, Çekerek\'te şampiyon sporcularla buluşarak rafting yaptı

AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sıla-i rahim kapsamında hafta sonu memleketi Yozgat'ta çeşitli ziyaret ve programlara katıldı.

Oktay'ın ziyaret duraklarından biri de Dünya Rafting Federasyonu tarafından Mükemmeliyet Merkezi olarak akredite edilen ve Türkiye'nin en büyük yapay rafting parkuru olma özelliğini taşıyan Çekerek Rafting Parkuru oldu.

RAFTİNG YAPTI

Çekerek Rafting Parkuru'nu ziyaret eden Fuat Oktay, beraberindeki heyetle birlikte rafting yaptı. Program kapsamında Rafting Türkiye Şampiyonası'nda Yozgat'a şampiyonluk kazandıran Çekerek Kano Takımı sporcularıyla da bir araya gelen Oktay, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek bir süre sohbet etti.

"ÇEKEREK'E DEĞER KATACAK"

Ziyaret sırasında değerlendirmelerde bulunan Oktay, Çekerek'te hayata geçirilen yatırımların ilçenin sosyal yaşamına ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Spor tesisleri ile sosyal alanların Çekerek'e değer katacağını ifade eden Oktay, bu yatırımların bölgenin gelişimine katkı sunacağını belirtti.

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Yozgat programı kapsamında vatandaşlarla da bir araya gelen Fuat Oktay, hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Oktay, ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi ve çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu.