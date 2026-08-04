Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez

Fuat Oktay: Karadeniz\'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Bu durumun kabul edilemez olduğunu belirten Oktay, "Başta savaşan taraflar olmak üzere tüm ilgili aktörler, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini sağlayacak somut ve acil adımları gecikmeksizin hayata geçirmelidir" dedi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, bölgesel çatışmalarla devam ediyor. Karadeniz'de ise gemiler hedef alınıyor. Son olarak Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda Türk vatandaşı denizcilerin yaralandığı aktarıldı.

"BÖLGESEL VE GÜRESEL GÜVENLİK AÇISINDAN TEHLİKELİ BOYUTA ULAŞTI"

Konuya ilişkin, Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Oktay, Türk sahipli gemilere saldırılarla birlikte savaşın bölgesel ve küresel güvenlik açısından tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade etti.

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ"

Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesinin, seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit ettiğini kaydeden Fuat Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez. Türk sahipli Yaşar ve Nadezhda gemilerine yönelik saldırıda vatandaşlarımızın yaralanmış olması, savaşın bölgesel ve küresel güvenlik açısından ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Sivil deniz taşımacılığının güvenliği uluslararası hukukun temel ilkelerindendir. Karadeniz'in çatışma alanına dönüşmesi; seyrüsefer güvenliğini, ticareti ve küresel gıda arzını doğrudan tehdit etmektedir.

Başta savaşan taraflar olmak üzere tüm ilgili aktörler, Karadeniz'de seyrüsefer emniyetini sağlayacak somut ve acil adımları gecikmeksizin hayata geçirmelidir.

Vatandaşlarımızın güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğu tüm ilgili aktörlerin dikkatine getirilmektedir."

Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez

TBMM Dışişleri Komisyonu, Milletvekili, Fuat Oktay, Karadeniz, AK Parti, Ukrayna, Ankara, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Fuat Oktay Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    tamam bakanım kabul edilemez etmiyoruz ne olacak şimdi 0 0 Yanıtla
  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    karşılık ver hadi ne anlatıyorsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı
Galatasaray Kulübü, RAMS Park’ın kapasitesinde artırıma gidiyor Galatasaray Kulübü, RAMS Park'ın kapasitesinde artırıma gidiyor
Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı Bennu Gerede hakkında “Müstehcenlik” soruşturması başlatıldı
Ahmet Çakar, ’’Alacaksan böylelerini al’’ deyip Dursun Özbek’e 2 yıldız ismi önerdi Ahmet Çakar, ''Alacaksan böylelerini al'' deyip Dursun Özbek'e 2 yıldız ismi önerdi
Menteşe’de istifa eden imamın “çöp evi“ belediye tarafından temizlendi Menteşe'de istifa eden imamın "çöp evi" belediye tarafından temizlendi
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın internet aramaları şoke etti Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti

15:48
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig’de ilk kez uygulanacak
TFF resmen açıkladı: Bu sezon Süper Lig'de ilk kez uygulanacak
15:39
Anthony Taylor’a Milli Takım forması hediye edildi Herkes aynı detaya takıldı
Anthony Taylor'a Milli Takım forması hediye edildi! Herkes aynı detaya takıldı
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
14:44
İlkay Çiçek’e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
İlkay Çiçek'e ait olduğu öne sürülen fotoğraf sosyal medyaya sızdı
14:29
Davutoğlu’nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
Davutoğlu'nun en yakın kurmayı: Partinin feshini sosyal medyadan gördüm
14:19
Erdal Beşikçioğlu’nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı
13:49
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifine imza attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 15:56:26. #7.12#
SON DAKİKA: Fuat Oktay: Karadeniz'de sivil gemilerin hedef alınması hiçbir şekilde kabul edilemez - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.