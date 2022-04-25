Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi - Son Dakika
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Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi

25.04.2022 13:29
Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33) hakkında mütalaa verildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, birlikte yaşadığı eski eşi Fulya Öztürk'ü (35) çalıştığı pastanede tabancayla öldüren Hasan Ozan Baştosun (33) hakkında mütalaa verildi. Savcı, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Baştosun ise duruşmada, "Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım için çok pişmanım" dedi.

Olay, 9 Aralık 2020'de Fulya Öztürk'ün Karabağlar ilçesinde çalıştığı pastanede meydana geldi. 1'i ilk eşinden olan 2 çocuk annesi Fulya Öztürk'ün yanına bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşadığı Hasan Ozan Baştosun geldi. Öztürk ve Baştosun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı. Baştosun, Öztürk'ün aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Öztürk'ün cenazesi, memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk'ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın ardından Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.'KIZIMI HEM ANNESİZ HEM BABASIZ BIRAKTIM'Hasan Ozan Baştosun'un yargılanmasına bugün İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Baştosun, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Fulya Öztürk'ün ailesi ve taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Davada ilk olarak geçen duruşmalarda istenen bilirkişi raporu okundu. Raporda, sanığın telefonunda yapılan incelemede, olayda kullanılan silahın olay gününden önce alındığına dair ekran görüntüsü olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından söz verilen sanık Baştosun, "Vaktinizi aldığım için pişmanım. Herkesten özür diliyorum. 15-16 yaşındaki kızları fuhşa sürükleyen insanlarla birlikte olduğum için utanıyorum. Kızımı bu kötü dünyada hem annesiz hem babasız bıraktığım için abimi bu hayat mücadelesinde yalnız bıraktığım için de pişmanım. Maktulün ailesinden özür dilerim. Vereceğiniz her cezaya razıyım" dedi. Sanığın konuşmasının ardından savcı, esas hakkında mütalaasının hazır olduğunu söyledi. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya ilişkin savunma hazırlamak üzere süre istedi. Avukatların süre talebini kabul eden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 9 Mayıs'a erteledi.


Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi
Fulya'nın katiline müebbet hapis istemi
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Fulya Öztürk, Karabağlar, Hasan Ozan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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