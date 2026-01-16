Furkan Apartmanı Davasında İlk Kez Mahkemeye Çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davasında firari sanık Hasan Hüseyin S., ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Hasan Hüseyin S., "6 Şubat depremlerinden sonra 2 fabrikam kapandı. Yüzlerce işçi çıkarmak zorunda kaldım. Ben Gaziantep'in yılın en iyi müteahhidi ünvanı aldım" dedi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası bugün görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları, maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.

"Ben kolonun kesildiğini gördüm"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç., "Ben kolonun kesildiğini gördüm. Orada araba satıyorduk. Ben de orada işçi olarak çalışıyordum. Kolonlar kesilirken gördüm ve engel olmaya çalıştım. Fakat Çoşkun Ş. ve yanındakiler kolonları kesti. 2001-2002 yılları arasındaydı. Kolonların kesildiğini diğer ortaklar Nejdet A. da biliyordu" dedi.

"Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı"

Mahkemede ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Hasan Hüseyin S., "35 yıllık inşaat müteahhidiyim. Bu süre zarfında 10 binlerce bina yaptım. Asrın felaketinde yaptığım hiçbir bina yıkılmadı. Furkan Apartmanını ben yapmadım. Ben meslek hayatım boyunca Gaziantep'in en iyi müteahhidi oldum. Müteahhitler kendi yaptıkları evde değil benim yaptığım evlerde oturuyorlar. Benim Furkan Apartmanı ile hiçbir ilgim yok. Binayı kardeşim Abdullah Sever yaptı. Benim en büyük hatam gizlenmek oldu. Çevremdekiler bana Abdullah saklandı sende saklan, yoksa kamuoyu baskısıyla tutuklamayacağı söyledi. Bende bu nedenle saklandım. Beni günah keçisi ilan ettiler. Ben o süre zaafında güvence bedelini bekledim ve teslim oldum. Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı. Yüzlerce işçi çıkarmak zorunda kaldım. Ben Gaziantep'in yılın en iyi müteahhidi ünvanı aldım. Tansiyon hastasıyım. Ben beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti.

Firari sanık Abdullah Devrim S.'nin avukatı, Hasan Hüseyin S.'nin suçu kardeşine attığını savundu.

Savcılık, alanda yeni keşif yapılmasını, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğun devamını, diğer sanıkların adli kontrollerinin devam etmesini talep etti.

Mahkeme heyeti savcılığa keşif talebini reddederek tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğuna, diğer sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar vererek davayı 23 Ocak tarihine erteledi. Heyet, nihai kararın 23 Ocak'ta verileceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 19 Temmuz 2024'te görülen karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis, sanıklar Faik Ö., kardeşi Eyüp Ö. ve Nejdet A. hakkında delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verilmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi'nce 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında 3 sanık hakkında verilen kararı inceledi. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine yapılan değerlendirme sonucunda daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, beraat kararı verilen sanıklar Faik Ö. ve kardeşi Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı, bu nedenle olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Söz konusu dosyaların birleştirilmesi ve sanıkların birlikte yargılanması gerektiğinin belirtildiği kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" denildi. - GAZİANTEP