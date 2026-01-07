Furkan Kaya\'nın Cinayet Davası Başladı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde arabuluculuk için gittiği parkta bıçaklanıp, beylik tabancasıyla vurularak öldürülen polis memuru ile ilgili davanın görülmesine başlandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde polis memuru Furkan Kaya (22), 29 Haziran 2025'te arabuluculuk yapmak için gittiği parkta 13 kişilik bir grup tarafından bıçaklanıp, beylik tabancasıyla vurularak öldürülmüştü. Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dava, Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Taraflara ve basına kapalı olarak görülen davada, Kaya'nın yakınlarının da yer aldığı grup adliye çevresinde toplandı. Alana 'Furkan Kaya için adalet istiyoruz' yazılı pankart asıldığı görüldü.

"Furkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor"

Furkan Kaya'nın amcası Servet Kaya, suçluların gerekli cezayı alması gerektiğini belirterek, "Furkan ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Furkan'ın sesi olarak biz sevenleri buradayız. Suçlular gerekli cezayı alana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar arkasındayız. Bu sıradan bir cinayet değil. 10-15 kişilik bir grubun gencecik bir polis memurunu kendi beylik tabancasıyla savunmasız bir şekildeyken bir araya gelerek vahşi şekilde öldürdüğü bir cinayetin davası. O yüzden bu davanın peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

Furkan Kaya'nın amcası Mustafa Kaya ise, yeğeninin sokak çeteleri tarafından öldürüldüğünü söyleyerek, "Sosyal medya üzerinden hep çocuğumuzu suçlu göstermeye çalıştılar. Sahte hesaplar açmışlar. Kimin açtığı belli olmayan sosyal medya hesaplarından çocuğumuzu suçluyorlar. Biz buna karşıyız. Biz de gerekli cevapları yasal yoldan veriyoruz. Yeğenimi tehdit eden kişilerle arabuluculuk yapmak için gittiği bir görüşmede yeğenimiz kahpece pusuya düşürülüyor. Bunlar 3-4 kişi konuşmaya gidiyor ama karşılarındaki grup 10-15 kişilik bıçaklı ve madde kullanmış şekilde oraya geliyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA