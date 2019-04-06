Son Dakika Haberleri: Futbol Antrenmanında Kalp Krizi Geçiren Belediye Personeli Hayatını Kaybetti

Futbol Antrenmanında Kalp Krizi Geçiren Belediye Personeli Hayatını Kaybetti

15 dakika önce

Antalya'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti.

Futbol Antrenmanında Kalp Krizi Geçiren Belediye Personeli Hayatını Kaybetti, System.String[]
Antalya'da futbol antrenmanında kalp krizi geçiren belediye personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Manavgat Belediyesinde şoför olarak görev yapan Mehmet İnci (35), dün akşam saatlerinde masterler takımının Sorgun MATAB sahasında yaptığı idman maçında rahatsızlandı. Sahanın kenarına uzanıp dinlenen Mehmet İnci, arkadaşlarının ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Bir süre sonra ısrarlara dayanamayan İnci, kendi aracına binip hastanenin yolunu tuttu. Yolda ikinci kez kalp krizi geçiren Mehmet İnci, telefonla 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İnci'yi aracın içinde hareketsiz halde buldu. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan İnci kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet İnci'nin cenazesi, Sarılar Mahallesi'nde gözyaşları arasında defnedildi. Cenazeye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:25 Kaynak: İHA

Mehmet İnci, Antalya, Futbol, Kalp Krizi, 3. Sayfa
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