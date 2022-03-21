SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı - Son Dakika
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SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı

21.03.2022 20:49

SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadıNuri Şahin, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Ertuğrul Ersoy ve Muhammet Demir, bu önemli günde video paylaşarak düşüncelerini dile getirdi, down sendromlulara destek verdiUğur DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde forma...

SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı

Nuri Şahin, Gökhan Töre, Mehmet Topal, Ertuğrul Ersoy ve Muhammet Demir, bu önemli günde video paylaşarak düşüncelerini dile getirdi, down sendromlulara destek verdi

Uğur DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinde forma giyen futbolcular, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle farkındalık mesajı verdi.

Demirören Haber Ajansı aracılığıyla Beşiktaşlı futbolcular Mehmet Topal ve Gökhan Töre, Gaziantep FK'dan Muhammet Demir ve Ertuğrul Ersoy ile birlikte Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, Down Sendromu Farkındalık Günü için paylaşımda bulundu. Bu isimlerin, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları şöyle:

NURİ ŞAHİN:

Onlar bizim canımız, onlar bizim sevgi dolu yanımız. Onları çok seviyoruz ve farkındayız. Bugün 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü. Onları çok seviyoruz ve daima aklımızdalar.

GÖKHAN TÖRE:

Onlar bizim canımız, onlar bizim sevgi dolu yanımız. Hepsini seviyoruz ve farkındayız. Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü.

MEHMET TOPAL:

Onlar bizim canımız, onlar bizim sevgi dolu yanımız. Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Farkındayız ve sizlerin yanındayız.

ERTUĞRUL ERSOY:

Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü. Hepsini seviyoruz ve farkındayız.

MUHAMMET DEMİR:

Onlar bizim canımız, onlar bizim sevgi dolu yanımız. Hepsini çok seviyoruz ve farkındayız. Bugün 21 Mart Down Sendromlular Farkındalık Günü.

SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı
SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı
SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı
SPOR Futbol dünyası Down Sendromluları unutmadı

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Ertuğrul Ersoy, Mehmet Topal, Gökhan Töre, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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