Futbol Düşkünü Alman Kurdu 'Lucy'nin Maç Keyfi
15 dakika önce
Futbol düşkünü Alman kurdu 'Lucy'nin maç keyfi 5 aylık Alman kurdu Lucy, halı sahada taraftar gibi maç izliyor Futbol düşkünü Lucy, halı sahaya gelenlerin ilgi odağı oldu KAYSERİ - Kayseri'de futbol düşkünü 5 aylık Alman kurdu Lucy'i top oynarken ve saha kenarında maç izlerken görenler...
Futbol
düşkünü Alman kurdu 'Lucy
'nin maç keyfi
5 aylık Alman kurdu Lucy, halı sahada taraftar gibi maç izliyor
Futbol düşkünü Lucy, halı sahaya gelenlerin ilgi odağı oldu
KAYSERİ - Kayseri
'de futbol düşkünü 5 aylık Alman kurdu Lucy'i top oynarken ve saha kenarında maç izlerken görenler hayretler içinde kalıyor.
Kayseri'de İsmail Aydoğdu
'nun yetiştirdiği 5 aylık Alman kurdu Lucy futbol sevgisi ile dikkat çekiyor. Parklarda topla oynamayı seven Lucy, sahibinin halı sahaya götürdüğünde ise saha kenarında kimseye aldırış etmeden maç izliyor. Gözlerini ayırmadan maçları izleyen Lucy'nin sahibi İsmail Aydoğdu, "Lucy, futbola ve top oynamaya çok düşkün. Haftanın birkaç günü mutlaka halı sahaya gelerek maç izliyoruz. Halı sahaya geldiğinde ise fanatik bir taraftar gibi maçı izliyor. Sahaya girdiğinde ise topu kimselere bırakmıyor" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:53 Kaynak: İHA
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