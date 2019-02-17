Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet KömürcüoğluKasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 58 Özgür Çek), Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili (Dk. 87 Tarkan Serbest), İlhan Depe (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Cevdet Kömürcüoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau (Dk. 58 Özgür Çek), Sadiku, Pavelka, Koita, Khalili (Dk. 87 Tarkan Serbest), İlhan Depe (Dk. 58 Heintz), Trezeguet

Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 46 Mariano), Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir (Dk. 61 Ömer Bayram), Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda (Dk. 80 Mitroglou), Onyekuru, Diagne

Goller: Dk. 14 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 22 Belhanda, Dk. 28, 53 ve 68 Feghouli (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 12 Linnes, Dk. 40 Onyekuru, Dk. 54 Emre Taşdemir, Dk. 80 Luyindama, Dk. 88 Diagne (Galatasaray), Dk. 58 Pavelka, Dk. 78 Sadiku, Dk. 81 Khalili (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılan maçta Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

53. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Donk'un orta sahadan uzun pasında savunmanın arkasına kaçarak topu kontrol eden Feghouli, ceza sahasına girerken yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Scuffet'in üzerinden aşırtarak filelere gönderdi: 1-3.

68. dakikada Galatasaray 3 farklı üstünlük yakaladı. Onyekuru'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, düzgün bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-4.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:03 Kaynak: AA

Ali Palabıyık, Recep Tayyip Erdoğan, Özgür Çek, Kasımpaşa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefet Partilerine: Bunlar 4'lü Çete

Galatasaray, Deplasmanda Kasımpaşa'ya Fark Attı: 4-1 Erkekler Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 22:33:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]