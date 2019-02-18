Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

1 saat önce

Stat: Antalya Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles (Dk. 74 Yekta Kurtuluş), Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 46 Serdar Özkan), Mevlüt Erdinç (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Antalya


Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Süleyman Özay


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Chico, Charles (Dk. 74 Yekta Kurtuluş), Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doğukan Sinik (Dk. 46 Serdar Özkan), Mevlüt Erdinç (Dk. 62 Doukara)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Serdar Taşcı, Kudriashov, İrfan Can Kahveci, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro (Dk. 90 Soner Aydoğdu), Arda Turan (Dk. 73 Demba Ba), Robinho (Dk. 84 Elia)

Gol: Dk. 33 Kudriashov (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Nazım Sangare, Dk. 90+3 Yekta Kurtuluş, Boffin (maç bittikten sonra) (Antalyaspor), Dk. 27 Kudriashov, Dk. 82 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

51. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında defansın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.


77. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Amilton'un vuruşunda, kaleci Mert Günok yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol kanattan ceza sahasına giren Robinho, son çizgiye inerek topu içeriye çıkardı. Visca'nın vuruşunda Chico çizgi üstünden meşin yuvarlağı çıkarmayı başardı.


81. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun bekletmeden vuruşunda, Yekta Kurtuluş çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı

Maçı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da izledi


Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi.

Antalya'da kamp yapan Rus futbol takımlarının maçlarını izlemek üzere kentte bulunan Çerçesov'un, Medipol Başakşehir'de forma giyen Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:04 Kaynak: AA

Spor
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