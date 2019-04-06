Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

23 dakika önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu


Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 10 Baiano), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Djalma, Sural, Cisse

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 41 Latovlevici), Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Saivet, Tunay Torun, Umut Nayir


Sarı kartlar: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 45+1 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 Chedjou (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısını 0-0 berabere tamamlandı.

11. dakikada soldan Ozan Tufan'ın kullandığı kornerde Bursasporlu oyuncu Umut Nayir'in uzaklaştırmak istedi top, ceza sahası dışında Efecan Karaca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

15. dakikada Tunay Torun'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

26. dakikada Bursaspor savunmasından kaptığı topla hareketlenen Ozan Tufan, pasını geriden gelen Cisse'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip ederken, yedek kulübesinde yardımcısı Murat Şahin görev aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA

HALİL UMUT MELER, Bahçeşehir, Haydar Yılmaz, Aytemiz Alanyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Basketbolcu Jason Rich, Alacakları Yüzünden Sözleşmesini Feshetti Dirar'ın Menajerinden Ücret Açıklaması: Maaşı Almak İçin Uzun Süre Bekledik Hazard, Real Madrid'e Gidiyor! 6 Yıllık İmza Ronaldinho'nun Oğlu Joao Mendes, Cruzeiro İle Sözleşme İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 17:45:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]