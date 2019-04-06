Futbol: Spor Toto Süper Lig
23 dakika önce
Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halil Umut Meler, Alpaslan Dedeş, Mehmet Cem Hanoğlu
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 10 Baiano), Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Djalma, Sural, Cisse
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş (Dk. 41 Latovlevici), Badji, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Saivet, Tunay Torun, Umut Nayir
Sarı kartlar: Dk. 22 Efecan Karaca, Dk. 45+1 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 22 Chedjou (Bursaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısını 0-0 berabere tamamlandı.
11. dakikada soldan Ozan Tufan'ın kullandığı kornerde Bursasporlu oyuncu Umut Nayir'in uzaklaştırmak istedi top, ceza sahası dışında Efecan Karaca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
15. dakikada Tunay Torun'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
26. dakikada Bursaspor savunmasından kaptığı topla hareketlenen Ozan Tufan, pasını geriden gelen Cisse'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip ederken, yedek kulübesinde yardımcısı Murat Şahin görev aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:22 Kaynak: AA
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