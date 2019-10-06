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Futbol: Süper Lig

40 dakika önce

Stat: KalyonHakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdağon, Murat Ergin GözütokGaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Tosca, Morias, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode, Chibsah, TwumasiMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon

Hakemler: Koray Gençerler, Yusuf Bozdağon, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Tosca, Morias, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode, Chibsah, Twumasi

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Azubuike (Dk. 42 Elia), Mahmut Tekdemir, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen, Crivelli

Goller: Dk. 13 Crivelli (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Twumasi (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Dk. 18 Güray Vural (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 2 Sumudica (teknik direktör) (Gaziantep FK), Dk. 22 Gulbrandsen, Dk. 30 Azubuike, Dk. 44 Epureanu (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

6. dakikada gelişen konuk ekip atağında İrfan Can Kahveci'den aldığı pasla ceza sahasının sağ içinde topla buluşan Crivelli'nin şutunda kaleci Lontigkin topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

13. dakikada Visca'nın sağ kanattan hızla ceza sahasına girmesinin ardından yerden verdiği pas sonrası kale önünde topa dokunan Crivelli takımını öne geçirdi: 0-1.

24. dakikada verilen geri pas sonucu buluştuğu topu kale çizgisi önünde ayağında tutan konuk ekip kalecisi Mert Günok'a Gaziantep FK'dan Twumasi pres yaptı. Bu sırada topa dokunmayı başaran Twumasi takımı adına beraberliği getiren golü attı: 1-1.

40. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden vuruşunda top kaleci Lontigkin'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikası 1-1 eşitlikle tamamladı.

Koray Gençerler, Güray Vural, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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