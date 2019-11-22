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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Türk TelekomHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf ÖzGalatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli, Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem BüyükMedipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut...

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli, Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Babel, Adem Büyük

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Crivelli

Sarı kartlar: Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Ömer Bayram, Okan Kocuk, Mert Günok, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:26 Kaynak: AA
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