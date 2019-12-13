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Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Bahçeşehir OkullarıHakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Dk. 76 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 70 Djalma Campos), Bakasetas (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan (Dk. 76 Ceyhun Gülselam), Efecan Karaca (Dk. 70 Djalma Campos), Bakasetas (Dk. 58 Cisse), Fernandes, Bammou

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 70 Salih Dursun), Charles (Dk. 46 Chico), Amilton, Chahechouhe (Dk. 46 Leschuk)


Sarı kartlar: Dk. 2 Ferhat Kaplan, Dk. 16 Hakan Özmert, Dk. 36 Ufuk Akyol (Antalyaspor), Dk. 58 Baiano, Dk. 78 Ceyhun Gülselam, Dk. 90 Siopis (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor maçı 0-0 berabere tamamlandı.


51. dakikada Doğukan Sinik'in pasında sağdan ceza sahasına giren Leschuk'un şutunda kaleci Marafona kontrol etti.

53. dakikada soldan gelişen atakta Fernandes, rakip ceza sahası içinde Salih Uçan'a pasını verdi. Bu futbolcunun topuk pasıyla tekrar topla buluşan Fernandes'in şutunda meşin yuvarlak Celutska'ya çarparak üstten kornere çıktı.


65. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

88. dakikada Djalma Campos'un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topla buluşan Fernandes Nazım Sangare'yi geçtiği sırada topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından hakem, Nazım Sangare'nin topa eliyle dokunmadığına karar vererek penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Salih Uçan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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