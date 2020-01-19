Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 72 Umut Nayir), Rebocho (Dk. 59 Diaby), Hutchinson, Elneny, N'Koudou, Ljajic (Dk. 86 Oğuzhan Özyakup), Caner Erkin, Burak Yılmaz

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 81 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90+2 Papp), Yatabare (Dk. 69 Kone)

Goller: Dk. 7 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 45 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Ljajic (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 67 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Roco, Dk. 80 Elneny (Beşiktaş), Dk. 32 Emre Kılınç, Dk. 47 Goiano, Dk. 61 Hakan Arslan, Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 80 Fatih Aksoy, Dk. 90+6 Yasin Öztekin (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

54. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza sahasına sağdan giren Caner Erkin'in dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

67. dakikada Demir Grup Sivasspor 10 kişi kaldı. Uğur Çiftçi ve Erdoğan Yeşilyurt'un Gökhan Gönül'e yaptığı faulün ardından hakem Ali Şansalan, Erdoğan Yeşilyurt'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Şansalan, Erdoğan'a çıkardığı sarı kartı iptal ederek doğrudan Uğur Çiftçi'ye kırmızı kart gösterdi.

74. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı kornerde Hutchinson'ın röveşata vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye gönderdi sert şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, 2-1 kazandı.