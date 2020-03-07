Stat: Kalyon



Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 85 Diarra), Kayode

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, da Costa, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 61 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth



Goller: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 42 Obi Mikel, Dk. 57 da Costa, Dk. 87 Guilherme, Dk. 90+4 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 87 Güray Vural, Dk. 90+3 Diarra (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 25. haftasındaki Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması 1-1 beraberlikle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Paslaşarak kullanılan korner atışı sonrası Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasında, Kayode altıpas içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

72. dakikada ceza yayında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada ev sahibi takım kontratakla gol bulmaya çalıştı. Kayode'nin hızlı pasına Diarra yetişemedi ve kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme topu filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Halis Özkahya pozisyonu inceledi ve öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.