Futbol: Süper Lig - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor

Futbol: Süper Lig

6 saat önce

Stat: Kalyon Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Kalyon


Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kana Bıyık, Djilobodji, Toşca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (Dk. 90 Chipsah), Kenan Özer (Dk. 73 Twumasi), Morais, Sousa, Maxim (Dk. 85 Diarra), Kayode

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, da Costa, Novak, Obi Mikel (Dk. 83 Bilal Başakcıkoğlu), Sosa, Ndiaye (Dk. 61 Guilherme), Ekuban (Dk. 71 Abdülkadir Ömür), Nwakaeme, Sörloth


Goller: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 53 Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 42 Obi Mikel, Dk. 57 da Costa, Dk. 87 Guilherme, Dk. 90+4 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Dk. 87 Güray Vural, Dk. 90+3 Diarra (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 25. haftasındaki Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşması 1-1 beraberlikle tamamlandı.

53. dakikada ev sahibi takım eşitliği sağladı. Paslaşarak kullanılan korner atışı sonrası Oğuz Ceylan'ın sağdan ortasında, Kayode altıpas içinde kafayı vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1.

72. dakikada ceza yayında topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada ev sahibi takım kontratakla gol bulmaya çalıştı. Kayode'nin hızlı pasına Diarra yetişemedi ve kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etmeyi başardı.

90+2. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme topu filelere gönderdi. Ancak VAR uyarısının ardından hakem Halis Özkahya pozisyonu inceledi ve öncesinde faul olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Halis Özkahya, Güray Vural, Gaziantep, Maxim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 07:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Badou Ndiaye, Hüseyin Çimşir'in verdiği taktik kağıdını yedi
Trabzonspor, Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı Ali Koç'un, Fenerbahçe'ye başkan olduktan sonra serveti 150 milyon dolar eridi Metin Tekin: Fenerbahçe son dakika golüne bu kadar sevinemez

Son Dakika Haberleri
01:43 Sinan Akçıl ile birbirine giren Emrah böyle görüntülendi
23:28 Kanal D'de Zalim İstanbul'un ardından Afili Aşk da final kararı aldı
23:19 Bill Clinton'dan yıllar sonra Monica Lewinsky skandalı itirafı: Yaptığım şey berbattı
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 01:49:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]