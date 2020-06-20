Futbol: Süper Lig

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu (Dk. 89 Youssef), Lopes, Bergdich, Oğuz Yılmaz (Dk. 85 Muhammet Özkal), Sacko (Dk. 46 Estupinan), Murawski, Aissati, Olcay Şahan (Dk. 46 Sedat Şahintürk), Mbamba (Dk.

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