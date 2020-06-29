Bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Kasımpaşa, puanını 35'e yükseltti. Art arda ikinci mağlubiyetini yaşayan Gençlerbirliği ise 31 puanda kaldı.

71. dakikada Gençlerbirliği'nin kalecisi Nordfeldt, bir önemli kurtarışa daha imza attı. Ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın yakın mesafeden çektiği şutta İsveçli Nordfeldt, gole izin vermedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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