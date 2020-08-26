Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Futbol: Süper Lig, System.String[]

Süper Lig'de, 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu ve İsmail Erdem ile genel sekreter Kadir Kardaş, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu, "Bildiğiniz üzere, bütün dünyada ve ülkemizde etkileri devam eden pandemi nedeniyle, hepimiz için fedakarlıklar ve sabır gerektiren günler geçiriyoruz. İnşallah virüsle mücadeleyi tümüyle kazanacağız ve eski sağlıklı günlerimize döneceğiz. Tabi bu süreçte hepimiz çeşitli sıkıntılar çektik ancak sağlıkçılarımızın özverili, fedakar çalışmalarını unutmamız mümkün değil. Onların hayatlarını ortaya koyarak verdikleri takdire şayan mücadele ülkemizi ve bizleri ayakta tuttu. Türk milleti olarak hepsine minnettarız. Yeni sezonda maçlarımız sağlık kurulumuzun belirlediği tedbirlerle, insan sağlığından ödün vermeden oynanmaya devam edecek. Başkanımız Nihat Özdemir ve yönetim kurulumuz ile birlikte dünkü toplantımızda, Ekim ayından itibaren stat kapasitelerinin yüzde 30'u oranında maçlara taraftar alınmasına karar verdik. Bu konuda da sağlık kurulumuzun belirleyeceği tedbirlerin uygulanacağını önemle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in her geçen sezon daha fazla ilgi çektiğini aktaran Akıncıoğlu, "Bu nedenle, birçok ülkede maçlarımızın yayınlanmasını sağlayan beINSports'a teşekkür ediyorum. Türk futboluna uzun yıllardır çok değerli katkıları var. Futbol federasyonu olarak böylesine önemli bir marka ile çalışmaktan mutluyuz ve karşılıklı güvene dayalı bu iş birliğimizin daha uzun yıllar sürmesini istiyoruz. Yeni sezonda futbolun birleştirici gücünün, dostluğun, fair-play'in daha ön planda olmasını temenni ediyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Planlamaya göre Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11, 12, 13 ve 14 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Ligde sezonun ilk yarısı 24 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarısının 29 Ocak 2021'de başlayacağı sezon, 16 Mayıs 2021'de oynanacak 42. hafta müsabakalarıyla sona erecek.

Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları hafta içi oynanacak. Bu sezon 21 takımla ve her takımın oynayacağı 40 maçla tamamlanacak. Süper Lig'de devre arası verilmeyecek.

İlk haftanın programı

Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor

Hes Kablo Kayserispor-Kasımpaşa

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe

Hatayspor-Medipol Başakşehir

Galatasaray- Gaziantep FK

Fatih Karagümrük-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Göztepe-Yukatel Denizlispor

Trabzonspor-Beşiktaş

Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği

İttifak Holding Konyaspor-BAY

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Riva, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 21:39

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Fransa'yı uyardı: Her girişim hüsranla sonuçlanacak NBA ekibi Milwaukee Bucks, siyahi vatandaşlara yapılan saldırıları protesto etmek için maça çıkmadı Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Fenerbahçe, Wolfsburg'ta oynayan Marcel Tisserand ile anlaşma sağladı Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Kuzeninin şakalaşırken kazara vurduğu Samet, yaşamını yitirdi
FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı FIFA, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları için anket başlattı         
17:23
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin         
16:52
MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi MSB: Doğu Akdeniz'de ABD ile deniz eğitimleri icra edildi         
16:21
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı         
14:44
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu? Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?         
14:07
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi         
12:58
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu         
12:49
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi         
12:49
Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı Açılışını Erdoğan'ın yaptığı Çetin Barajı ekonomiye 50 günde 30 milyon dolar katkı sağladı         
12:37
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi         
10:25
Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı Ablasını döven eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı         
09:50
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı Eski muhtar, kahvehanede otururken husumetli olduğu grubun saldırısına uğradı         
09:14
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor         
08:53
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu AK Parti ve CHP iş birliği yaptı İstanbul'da Riva Deresi kurtuldu         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 04:16:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei