Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Felix, Yatabare

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, Salih Uçan, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Gol: Dk. 22 Davidson (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 4 Moubandje (Alanyaspor), Dk. 36 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor-Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içinde topu bir anda önünde bulan Bareiro'nun vuruşunda kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

14. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu futbolcunun soldan ceza alanı uzak köşesinden etkili şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Alanyaspor savunması meşin yuvarlağı tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

22. dakikada Alanyaspor öne geçti. Efecan Karaca'nın savunmanın arkasında gönderdiği topa Davidson hareketlendi. Bu futbolcunun ceza alanına girer girmez kalesini terk eden Samassa'nın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.