Galatasaray: 1-0 - Son Dakika

Galatasaray: 1-0

STAT: Recep Tayyip ErdoğanHAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun AktaşKASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka), Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk.

Galatasaray: 1-0, System.String[]

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Orkun Aktaş

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan Serbest, Hadadi, Tirpan, Aytaç Kara, Alan (Dk. 62 Varga), Yusuf Erdoğan (Dk. 87 Pavelka), Hajradinovic (Dk. 67 Sadiku), Hodzic (Dk. 67 Koita)GALATASARAY: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 74 Linnes), Taylan Antalyalı (Dk. 89 Donk), Etebo, Belhanda (Dk. 46 Emre Kılınç), Feghouli (Dk. 46 Babel), Arda Turan (Dk. 46 Falcao), DiagneGOL: Dk. 45 2 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)SARI KARTLAR: Dk. 79 Ramazan Köse (Kasımpaşa) - Dk. 85 Luyindama (Galatasaray)

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında Kasımpaşa, evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.8'inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın dar açıdan şutunda kaleci Fatih topu çıkardı. Dönen topa hareketlenen Aytaç Kara'nın vuruşunda Etebo ve kaleci Fatih araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.12'nci dakikada savunma arkasına sarkan Diagne, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Diagne'nin karşı karşıya vuruşunda kaleci Ramazan Köse topu kontrol etmeyi başardı.35'inci dakikada soldan kullanılan kornerde defanstan seken top ceza sahası gerisindeki Alan'ın önünde kaldı. Alan'ın gelişine vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.42'nci dakikada Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında topla buluşan Hajradinovic, pasını gerideki Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın ceza sahası yayı içinden sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi.44'üncü dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in pasında Aytaç Kara, ceza yayı içinde bekletmeden şutunu çekti; kaleci Fatih topu top direk dibinden kornere çeldi.45'inci dakikada sağdan kullanılan kornerde arka direkte bulunan Tarkan Serbest'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.45+2'nci dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasıyla sağ kanatta topu alan Yusuf Erdoğan, ceza sahasının sağ köşesinden çektiği nefis şutla topu uzak köşeye gönderdi: 1-0Ev sahibi ekip ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.58'inci dakikada Falcao, sol çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra çektiği şutta top auta gitti.61'inci dakikada Etebo'nun ceza sahası yayının sağ tarafından çektiği şut auta çıktı.72'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kapmayı başaran Babel'in çektiği şutta top kaleci Ramazan Köse'den döndü. Devamında sol kanatta topu alan Babel, ceza sahası içindeki Diagne'ye çıkardı. Diagne'nin kafa vuruşu kalecide kaldı.87'nci dakikada Hadergjonaj'ın uzun pasında ceza sahasına giren Koita'nun sağ çaprazdan çektiği şutu kaleci topu uzaklaştırdı.90+1'inci dakikada Emre Kılınç'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte Marcao'nun kafayla vurduğu top auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 1-0 - Son Dakika Spor


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