Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

15.12.2020 16:53
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: EryamanHakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık OngunMKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre GüralAtakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Fredrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Endri Çekici, Pinto, Ender Aygören, Lobjanidze, Emre Güral

Atakaş Hatayspor: Münir, Popov, Sackey, Billong, Burak Can Çamoğlu, Rayane, Ribeiro, Akintole, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Diouf

Sarı kartlar: Dk. 11 Diouf (Atakaş Hatayspor), Dk. 35 Pinto (MKE Ankaragücü)

Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Rayane'nin ceza yayının üzerinden çektiği sert şutta kaleci Fredrich, üzerine gelen topun sahibi oldu.

8. dakikada Lobjanidze'nin, ceza yayınının sağından çektiği şutta top kaleci Münir'de kaldı.

27. dakikada Endri Çekici'nin kaleye yaklaşık 35 metreden kullandığı serbest vuruşta kaleci Münir, topu soluna uzanarak tokatladı.

31. dakikada Selim Ilgaz sağ kanattan sürüklediği topla ceza sahasına girmeden çektiği sert şutu kaleci Fredrich son anda soluna uzanarak kurtardı.

42. dakikada Selim Ilgaz'ın soldan kullandığı köşe atışında kaleci Fredrich boşa çıktı. Ceza sahasının sağında top önüne düşen Sackey'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

İlk yarı golsüz sona erdi.

Hüseyin Göçek, Erdi Dikmen, Hatayspor, Çankaya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Jorge Messi, oğlu Lionel için PSG'yle görüştüğü iddialarını yalanladı Film sahnesi değil gerçek! On binlerce kuş Ankara otobanına indi Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu         
17:17
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı         
16:58
Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı         
16:39
Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı         
16:30
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı         
15:40
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum         
15:01
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar         
12:34
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:30:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei