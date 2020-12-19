Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

19.12.2020 20:03
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: KalyonHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunGaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet DemirFenerbahçe: Ahmet Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Ozan...

Stat: Kalyon

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Maxim, Mirallas, Vetrih, Dicko, Muhammet Demir

Fenerbahçe: Ahmet Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Cisse

Goller: Dk. 10 Vetrih, Dk. 40 Maxim (Penaltıdan) (Gaziantep FK), Dk. 24 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 38 Nazım Sangare (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde bitirdi.

10. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ çaprazdan Güray Vural'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top, üst direkten döndü. Kale önünde Luiz Gustavo'dan seken meşin yuvarlağı Vetrih filelerle buluşturdu: 1-0

17. dakikada Mirallas'ın pasında penaltı noktası civarında topu kontrol eden Dicko'nun vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

24. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasında sağ kanatta topu kontrol eden Nazım Sangare, ceza alanına ortasını yaptı. Altıpasın önünde Pelkas'ın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1

35. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Pelkas'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu rahat şekilde kontrol etti.

36. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Günay Güvenç, topu güçlükle kornere çeldi.

39. dakikada sol kanattan Güray Vural'ın ceza alanına ortasında arka bölümdeki Djilobodji, kafayla topu altıpasa doğru indirdi. Bu bölümdeki Tisserand'ın meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. 40'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İki takım oyuncuları, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliğinin aldığı ortak kararla müsabakanın başlangıç düdüğünün ardından olduğu yerde bekleyerek yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle yayıncı kuruluşu protesto etti.

Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Günay Güvenç, Güray Vural, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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