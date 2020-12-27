Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Varela, Özer Özdemir, Aissati, Rodallega
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan Rıdvan Çankaya, Sarlija, Pinto, Lobjanidze, Lukasik, Voca, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi
Goller: Dk. 21 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 45 Lukasik (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 2 Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Dk. 37 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
19. dakikada MKE Ankaragücü'nden Kitsiou'nun ceza sahasından çektiği şutta top üstten auta gitti.
21. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Endri Çekiçi'nin kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Atakan Rıdvan Çankaya, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
45. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Kitsiou'nun pasında topla buluşan Lukasik, takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.
Müsabakanın ilk yarısını MKE Ankaragücü 2-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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