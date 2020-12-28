Demir Grup Sivasspor: 3 - 0 - Son Dakika

Demir Grup Sivasspor: 3 - 0

28.12.2020 20:59
Demir Grup Sivasspor: 3 - 0, System.String[]

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal, N'Koudou, Güven Yalçın (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan YemişkenBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida (Dk. 67 Montero), Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Atiba, Mensah (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Ghezzal, N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 67 Larin)DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 73 Claudemir), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 63 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr (Dk. 76 Kone), Gradel (Dk. 76 Cofie), Yatabare (Dk. 63 Koyade)    GOLLER: Dk. 18 Güven Yalçın, Dk. 84 Larin, Dk. 90+2 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)SARI KARTLAR: N'Koudou (Beşiktaş) – Cofie (Demir Grup Sivasspor)KIRMIZI KARTLAR: Hakan Arslan (Devre arasında) (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Güven Yalçın, 84'üncü dakikada Larin ve 90+2'nci dakikada Oğuzhan Özyakup kaydetti.3'üncü dakikada Sivasspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen konuk ekip atağında Yatabare ortasını yaptı. Rosier'in ters vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş ceza sahasına düştü. Hakan Arslan'ın kafayla arka direğe indirdiği topta Gradel bekletmeden vurdu. Kaleci Ersin gole izin vermedi.19'uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Güven Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.33'üncü dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Erdoğan Yeşilyurt ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. Seken topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.66'ncı dakikada Sivasspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Rosier'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla üstten auta gitti.78'inci dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Savunma arkasına atılan uzun topa Yasin Öztekin hareketlendi. Kalesini terk eden Ersin'in uzaklaştırmak istediği top Yasin Öztekin'e çarparak ceza sahasına düştü. Yasin ile birlikte topa hareketlenen Welinton son anda yatarak rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.84'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Dorukhan Toköz'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.90+2'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Rakip sahada topla ilerleyen Atiba, pasını sol taraftaki N'Koudou'ya verdi. N'Koudou geriden gelen Oğuzhan Özyakup'u gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayının hemen üzerinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.GHEZZAL ASİST KRALLIĞINDA ZİRVEDESiyah-beyazlı ekipte transferin son gününde kadroya dahil edilen Rachid Ghezzal, asist krallığında zirveye yerleşti. Beşiktaş'ın Sivasspor maçında 1-0 öne geçtiği karşılaşmada takımının attığı golde pası veren isim olan Ghezzal, asist sayısını 6'ya yükseltti. Takımının en çok asist yapan ismi olan Ghezzal, bu asistle birlikte asist krallığında zirveye yükseldi. Ghezzal'ı 5'er asistle; Visca, Caner Erkin ve Emrah Başsan takip ediyor.BEŞİKTAŞ BU SEZON İLK KEZ İLK 2'DESüper Lig'in 15'inc haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 28'e yükselterek 2'nciliğe yükseldi. Bu sezon ligde ilk haftada kazandığı Trabzonspor maçının ardından 3'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar daha sonra performans düşüklüğü yaşamış ve orta sıralara doğru gerilemişti. Başakşehir maçıyla birlikte galibiyet serisi başlatan ve çıktığı son 7 lig maçının 6'sında galip gelen Beşiktaş, bu performansıyla 2'nci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde bulunuyor.

- İstanbul

Oğuzhan Özyakup, Arda Kardeşler, Dorukhan Toköz, Güven Yalçın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Demir Grup Sivasspor: 3 - 0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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