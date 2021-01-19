Futbol: Süper Lig - Son Dakika

Futbol: Süper Lig

19.01.2021 16:59
Futbol: Süper Lig, System.String[]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir HasHakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf BozdoğanHes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, AlibecMedipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan...

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, Alibec

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Deniz Türüç, Giuliano, Demba Ba

Gol: Dk. 42 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Medipol Başakşehir, karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 1-0 önde tamamladı.

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.

42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayserispor, Başakşehir, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak HSBC, İngiltere'de 82 şubesini kapatacak         
18:09
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti         
17:27
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi         
17:03
90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak         
16:56
Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi         
16:28
Hastane kapısından bir an olsun ayrılmadı! Vefalı köpek günlerce tedavi gören sahibini bekledi Hastane kapısından bir an olsun ayrılmadı! Vefalı köpek günlerce tedavi gören sahibini bekledi         
16:16
Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında         
16:13
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei