Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kasımpaşa: Halil Umut Meler
MKE Ankaragücü- Fenerbahçe: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
Hes Kablo Kayserispor- Gaziantep: Ümit Öztürk
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar
Galatasaray- Beşiktaş: Cüneyt Çakır
Fatih Karagümrük- Gençlerbirliği: Özgür Yankaya
Göztepe- İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen???????
Kaynak: AA
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