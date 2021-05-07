Süper Lig'in 40. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Kasımpaşa: Halil Umut Meler

MKE Ankaragücü- Fenerbahçe: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

Hes Kablo Kayserispor- Gaziantep: Ümit Öztürk

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

Galatasaray- Beşiktaş: Cüneyt Çakır

Fatih Karagümrük- Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

Göztepe- İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen???????