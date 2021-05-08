Stat: Medical Park

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Volkan Ahmet Narinç

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edgar, Marlon, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+3 Kamil Ahmet Çörekçi), Djaniny (Dk. 82 Yusuf Sarı)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert (Dk. 82 Orgill), Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Amilton, Podolski (Dk. 57 Serdar Gürler) (Dk. 67 Sam)

Goller: Dk. 13 Nwakaeme, Dk. 49 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor) Dk. 66 Amilton (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 60 Naldo, Dk. 77 Fredy, Dk. 90+1 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor) Dk. 84 Ekuban (Trabzonspor)

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

49. dakikada savunmada Ekuban'ın pasında, Hakan Özmert'in dokunduğu top Abdülkadir Ömür'ün önüne düştü. Bu futbolcu da plase bir vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 2-0

66. dakikada Antalyaspor, farkı 1'e indirdi. Bünyamin Balcı'nın sağdan ortasında altıpas içinde Amilton'un kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-1

85. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın ileriye gönderdiği top ile savunma arkasında buluşan Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.