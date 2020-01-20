Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 1. Lig

12 dakika önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet YumakEkol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh), Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk.

Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Bingül, Muhammet Yumak

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Kağan Kayalı (Dk. 46 Ezeh), Abdülkadir Kayalı, Malle (Dk. 56 Andusic), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Mrsic, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 54 Celal Emir Dede)

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman (Dk. 81 Sinan Kurt), Vedat Bora, Dibba (Dk. 69 Mehmet Akyüz), Volkan Şen, Hasan Kılıç (Dk. 73 Tevfik Altındağ), Erkan Zengin, Rassoul

Goller: Dk. 6 ve 59 Dibba, Dk. 35 Hasan Kılıç, Dk. 36 Erkan Zengin, Dk. 39 Aosman, Dk. 68 Volkan Şen (Adana Demirspor), Dk. 76 Andusic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Berat Aydoğdu, Dk.19 Otoo, Dk. 31 Serdar Güncü, Dk. 65 Vukovic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

TFF 1. Lig'de 18. haftanın kapanış mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 6-1 yendi.

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesirspor, Cemal Bingül, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:08 Kaynak: AA
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