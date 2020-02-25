Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Rayane, Mirkan Aydın (Dk. 72 Quali), Selim Ilgaz (Dk. 83 Barbosa), Gökhan Karadeniz (Dk. 68 Alican Özfesli), Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Popov, Caner Hüseyin Bağ
Osmanlıspor: Castanero, Ali Eren İyican, Ayuk, Beykan Şimşek, Todorovic (Dk. 63 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Mehmet Yiğit, Erdem Çetinkaya, Tamer Aşık (Dk. 84 Yiğit Kotan), Barış Zeren (Dk. 17 Okan Deniz)
Gol: Dk. 10 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Mesut Çaytemel, Dk. 61 Kubilay Sönmez, Dk. 69 Alican Özfesli, Dk. 76 Rahman Buğra Çağıran (Yedek kulübesi), Dk. 90 Gökhan Karadeniz (Yedek kulübesi) (Hatayspor), Dk. 17 Halil İbrahim Esen, Dk. 63 Ali Eren İyican (Osmanlıspor)
TFF 1. Lig'in 24. haftasında lider Hatayspor, sahasında Osmanlıspor'u 1-0 yendi.