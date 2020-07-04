TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, Adanaspor'u 4-2 mağlup etti.

Goller: Dk. 23 Selim Aydemir, Dk. 44 (Penaltıdan) ve 86 Samed Ali Kaya, Dk. 90+1 Rıdvan Koçak (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 29 Roni, Dk. 66 Mbilla (Adanaspor)

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