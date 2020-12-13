Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika

Futbol: TFF 1. Lig

13.12.2020 15:51
Futbol: TFF 1. Lig, System.String[]

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Ali TunaBeypiliç Boluspor: Orlando Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer (Dk. 27 Muhammed Bayır), Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 68 Alican Özfesli), Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Hamza Gür), Araz Abdullayev (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Ali Tuna

Beypiliç Boluspor: Orlando Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer (Dk. 27 Muhammed Bayır), Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 68 Alican Özfesli), Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Hamza Gür), Araz Abdullayev (Dk. 83 Nemanja Mıhajlovıc), Mertan Caner Öztürk (Dk. 68 Rydell Poepon), Ali Keten, Aykut Demir

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Abdurrahim Dursun,Hakan Bilgiç, Mıckael Franck Pote (Dk. 88 Doğan Can Davas), Selçuk Alibaz (Dk. 88 Gökhan Güney), Guy Lucıen Mıchel Landel, Lacına Traore, Onur Akbay, Ruben Rayos Serna (Dk. 59 Onur Başaran), Emır Halılovıc (Dk. 77 Mahamadou Ba), Mehmet Yiğit

Goller: Dk. 83 Selçuk Alibaz (Penaltıdan) ( Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Aykut Demir, Dk. 80 Bekir Yılmaz, Dk. 81 Orlando Mosquera, Dk. 89 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 41 Onur Akbay, Dk. 78 Lacına Traore (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenildi.

Alican Özfesli, Muhammed Bayır, Orlando Magic, Boluspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 1. Lig - Son Dakika Spor


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