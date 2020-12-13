Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Turgut Doman, Cemal Alpay, Ali TunaBeypiliç Boluspor: Orlando Mosquera, Kerim Alıcı, Fethi Özer (Dk. 27 Muhammed Bayır), Tugay Kacar, Burak Asan (Dk. 68 Alican Özfesli), Melih Okutan, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Hamza Gür), Araz Abdullayev (Dk.

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