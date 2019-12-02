Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'in 13. haftası, yapılan tek maçla sona erdi.
Ligin 13. haftanın kapanış maçında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, lider Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Hatayspor, puanını 27'ye çıkartarak liderliğini devam ettirdi.
Haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor da zirve takibini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Ligin 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbulspor- Fatih Karagümrük: 4-0
Keçiörengücü- Altınordu: 2-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Osmanlıspor: 2-0
Adanaspor-Bursaspor: 2-3
Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-2
Giresunspor- Adana Demirspor: 1-0
Boluspor-Ekol Göz Menemenspor: 2-2
Altay- Eskişehirspor: 1-1
Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor: 0-1
Puan durumu
Ligin 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|HATAYSPOR
|13
|8
|3
|2
|18
|11
|7
|27
|2.
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
|13
|7
|3
|3
|15
|9
|6
|24
|3.
|BURSASPOR
|13
|8
|2
|3
|20
|16
|4
|23
|4.
|CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
|13
|6
|4
|3
|23
|15
|8
|22
|5.
|AKHİSARSPOR
|13
|6
|4
|3
|17
|13
|4
|22
|6.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|13
|5
|6
|2
|11
|8
|3
|21
|7.
|EKOL GÖZ MENEMENSPOR
|13
|6
|3
|4
|13
|14
|-1
|21
|8.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|5
|4
|4
|18
|17
|1
|19
|9.
|EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
|13
|5
|3
|5
|14
|11
|3
|18
|10.
|ALTAY
|13
|4
|4
|5
|18
|18
|0
|16
|11.
|GİRESUNSPOR
|13
|4
|4
|5
|13
|18
|-5
|16
|12.
|İSTANBULSPOR
|13
|3
|6
|4
|21
|19
|2
|15
|13.
|ADANA DEMİRSPOR
|13
|3
|6
|4
|16
|14
|2
|15
|14.
|BOLUSPOR
|13
|2
|5
|6
|13
|17
|-4
|11
|15.
|OSMANLISPOR
|13
|4
|1
|8
|16
|23
|-7
|10
|16.
|ALTINORDU
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|17.
|ADANASPOR
|13
|1
|6
|6
|15
|23
|-8
|9
|18.
|ESKİŞEHİRSPOR
|13
|3
|2
|8
|18
|26
|-8
|2
14. haftanın programı
Ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
6 Aralık Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)