Futbol: Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off

Antalya'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları kadınlar kıtalararası play-off karşılaşmasında Şili, Kamerun'u 2-1 mağlup etti.

Kamerun ve Şili kadın futbol takımları, Manavgat ilçesinde karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Rusya Futbol Federasyonundan Anastasia Pustovoitova yönetti.

Şili Milli Takımı, 25. dakikada Camila Saez ve 73. dakikada Carla Guerrero'nun attığı gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı. Kamerun Milli Takımı'nın tek golünü ise 76. dakikada Ajara Nchout Njoya kaydetti.

Kamerun ve Şili, 13 Nisan'da aynı sahada bir maç daha yapacak.