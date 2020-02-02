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Futbol: Toplu sonuç

6 saat önce

TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi.

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TFF 3. Lig'de 21. hafta maçları sona erdi.

Ligde birinci, ikinci ve üçüncü grupta bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Karbel Karaköprü Belediyespor- Manisaspor: 3-1

52 Orduspor-Yomraspor: 0-2

Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor: 1-1

Tokatspor-Artvinspor: 1-3

Serik Belediyespor-Çatalcaspor: 2-0

Düzcespor-Erzinspor: 2-0

2. Grup:

Cizrespor- Ağrı 1970: 0-1

Ofspor-Kemerspor 2003: 4-1

Belediye Derincespor- Esenler Erokspor: 3-2

Fethiyespor- Elazığ Belediyespor: 2-0

Karşıyaka-Erbaaspor: 3-0

Kozanspor-1877 Alemdağspor: 0-0

Büyükçekmece Tepecikspor- Fatsa Belediyespor: 0-0

3. Grup:

Medicalpark Batman Petrolspor- Bayrampaşa: 1-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-1

1954 Kelkit Belediyespor- Altındağ Belediyespor: 2-0

Yozgatspor 1959- Nazilli Belediyespor: 1-0

Nevşehir Belediyespor- Karacabey Belediyespor: 0-0

Gölcükspor- Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Manisaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:54 Kaynak: AA
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