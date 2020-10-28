Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

71. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik fırsatını kullanamadı. Sol kanattan topla ilerleyen Visca, ters kanattaki Hasan Ali 'ye pasını attı. Hasan Ali'nin ceza sahasına gönderdiği topu Crivelli kafa ile indirdi. Topu önünde bulan Deniz Türüç'ün dönerek yaptığı vuruşta, son anda kaleci Navas topu kurtardı. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

64. dakikada Paris Saint-Germain öne geçti. Mbappe'nin sol kanattan kullandığı kornerde altı pas önünde boş pozisyonda kalan Kean, kafa ile topu ağlara yolladı: 0-1.

57. dakikada Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Mert'in eliyle hızlı başlattığı atakta Visca sağ kanatta topla buluştu. Hızla rakip kaleye yaklaşan Visca ceza sahası dışında, açısını düzeltip sert bir şut attı. Kaleci Navas soluna gelen topu son anda kurtardı. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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