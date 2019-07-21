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Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

1 saat önce

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.

Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası, System.String[]
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur ayağında tek karşılaşma oynandı.
Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura'nın 65 ve Kane'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı.
Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Tottenham, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter, Fiorentina ve Portekiz'den Benfica'nın yanı sıra davetle Meksika'dan Guadalajara kulübü katılıyor.
Tottenham, Juventus, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:43 Kaynak: AA
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