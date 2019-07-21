Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
1 saat önce
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham, Juventus'u 3-2 yendi.
Avrupa Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:43 Kaynak: AA
'nın önemli futbol kulüplerinin katıldığı hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Tottenham
, Juventus
'u 3-2 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvanın Singapur
ayağında tek karşılaşma oynandı.
Tottenham, Juventus ile Singapur Ulusal Stadı'nda oynadığı maçı, Lamela'nın 30, Lucas Moura
'nın 65 ve Kane'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle 3-2 kazandı.
Juventus'un gollerini, 56. dakikada Higuain ve 60. dakikada Ronaldo kaydetti.
Organizasyona, İngiltere
'den Arsenal
, Manchester United
, Tottenham, İspanya
'dan Real Madrid
, Atletico Madrid
, Almanya
'dan Bayern Münih
, İtalya
'dan Juventus, Milan
, Inter, Fiorentina
ve Portekiz
'den Benfica
'nın yanı sıra davetle Meksika
'dan Guadalajara kulübü katılıyor.
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