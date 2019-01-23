Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek
, Alpaslan Dedeş
, Erdem Bayık Balıkesirspor
Baltok: Atilla Özmen
, Cüneyt Köz
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 72 Furkan Çil) (Dk. 77 Celal Emir Dede), Muhammed Ali Doğan
, Mehmet Boztepe
, Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Beleck (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Trabzonspor
: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi
, Hüseyin Türkmen
, Toure
, Hasan Batuhan
Artarslan, Ekuban (Dk. 78 Rodallega), Abdulkadir Parmak, Berkay
Sefa Kara (Dk. 74 Nwakaeme), Novak, İbanez
, Yusuf Yazıcı
(Dk. 84 Ali Osman
Karnapoğlu)
Goller: Dk. 32 Novak, Dk. 59 ve 87 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: Dk. 19 Doğa İşeri, Dk. 63 Muhammed Ali
Doğan (Balıkesirspor Baltok) Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.