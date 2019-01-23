Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem BayıkBalıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 72 Furkan Çil) (Dk. 77 Celal Emir Dede), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 72 Furkan Çil) (Dk. 77 Celal Emir Dede), Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck (Dk. 84 Rahmi Anıl Başaran), Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Hasan Batuhan Artarslan, Ekuban (Dk. 78 Rodallega), Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara (Dk. 74 Nwakaeme), Novak, İbanez, Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Ali Osman Karnapoğlu)


Goller: Dk. 32 Novak, Dk. 59 ve 87 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Beleck (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: Dk. 19 Doğa İşeri, Dk. 63 Muhammed Ali Doğan (Balıkesirspor Baltok)


Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan müsabakayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Hüseyin Göçek, Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Muhammed Ali Doğan, Spor
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